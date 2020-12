Ufficiali i Games With Gold di gennaio 2021 | i nuovi giochi Xbox gratis

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo aver provato ad indovinare quali titoli regalerà Sony il prossimo mese a tutti i suoi fedelissimi, è ora Microsoft a scoprire le carte per prima. Il colosso di Redmond ha infatti annunciato in via ufficiale idi. Come molti di voi già sapranno, si tratta di una selezione di videogame in digitale da scaricare senza costi sugli hard disk e gli SSD delle nostre console della “X verde”, a patto di essere abbonati al servizioLIGE– utile anche per giocare in multiplayer online – o in alternativa aGame Pass Ultimate. Anche per idi, la “grande M” ha scelto di omaggiare i sottoscrittori con quattro diversi ...