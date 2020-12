Theo Hernandez: “Abbiamo sofferto molto e lottato fino alla fine. Ne è valsa la pena” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Theo Hernandez, eroe della serata per il Milan nel 3-2 contro la Lazio ha parlato a Dazn appena finita la gara. Queste le sue parole: “Un gol molto speciale, un peccato che non ci siano i tifosi. Abbiamo fatto una grande partita e un grande anno. L’abbraccio di Maldini? È fantastico che venga ad abbracciarti il miglior terzino della storia del calcio. Abbiamo sofferto molto, Abbiamo lottato fino alla fine e corso contro una squadra che gioca bene al calcio come la Lazio. Ne è valsa la pensa. Io miglior laterale sinistro? Lavoro giorno per giorno e mi sforzo per esserlo. Devo dire grazie ai miei compagni“. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 dicembre 2020), eroe della serata per il Milan nel 3-2 contro la Lazio ha parlato a Dazn apfinita la gara. Queste le sue parole: “Un golspeciale, un peccato che non ci siano i tifosi.fatto una grande partita e un grande anno. L’abbraccio di Maldini? È fantastico che venga ad abbracciarti il miglior terzino della storia del calcio.e corso contro una squadra che gioca bene al calcio come la Lazio. Ne èla pensa. Io miglior laterale sinistro? Lavoro giorno per giorno e mi sforzo per esserlo. Devo dire grazie ai miei compagni“. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da ...

