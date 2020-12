Striscia la Notizia | gaffe epocale di Enrico Mentana | Un terremoto | subito massacrato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un piccolo scivolone per. A pizzicare ladel direttore del Tg La7 è niente di meno dila. Il tg satirico di Antonio Ricci , nella sua consueta rubrica, ha mandato in onda l'annuncio didelavvertito a Milano e dintorni. 'C'...