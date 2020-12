Sovranisti contro Decreto Legge 173/2020 che vieta di offendere Conte, ma è una bufala (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sta facendo discutere davvero tanto, in queste ore, il cosiddetto Decreto Legge 173/2020, che a detta di alcuni utenti sui social avrebbe come unico scopo quello di impedire agli italiani di esprimere le proprie opinioni di dissenso nei confronti del Premier Conte. Nei giorni scorsi abbiamo già analizzato più da vicino alcune bufale riguardanti il DPCM di Natale, ufficializzato dal Presidente del Consiglio la scorsa settimana, a testimonianza del fatto che ci si indigna con grande velocità, ma raramente si approfondisce un argomento. In tanti stanno cascando nella bufala sul Decreto Legge 173/2020 che proteggerebbe Conte Pubblicando lo screenshot del finto Decreto Legge 173/2020, ... Leggi su bufale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sta facendo discutere davvero tanto, in queste ore, il cosiddetto173/, che a detta di alcuni utenti sui social avrebbe come unico scopo quello di impedire agli italiani di esprimere le proprie opinioni di dissenso nei confronti del Premier. Nei giorni scorsi abbiamo già analizzato più da vicino alcune bufale riguardanti il DPCM di Natale, ufficializzato dal Presidente del Consiglio la scorsa settimana, a testimonianza del fatto che ci si indigna con grande velocità, ma raramente si approfondisce un argomento. In tanti stanno cascando nellasul173/che proteggerebbePubblicando lo screenshot del finto173/, ...

pdnetwork : Oggi l'ennesima cialtroneria della Lega in Europarlamento. Si sono astenuti sul voto finale al bilancio #UE per i p… - Azione_it : 'Azione sta crescendo, ha 400 gruppi e ventimila iscritti. Il polo della serietà e del pragmatismo, determinante pe… - clikservernet : Sovranisti contro Decreto Legge 173/2020 che vieta di offendere Conte, ma è una bufala - Noovyis : (Sovranisti contro Decreto Legge 173/2020 che vieta di offendere Conte, ma è una bufala) Playhitmusic - - annak65649009 : RT @Blowjoint: @amendolaenzo Quando mi chiedono come sia possibile che @meb ed @emmedibi abbiano votato insieme ai sovranisti contro la can… -

Ultime Notizie dalla rete : Sovranisti contro Sovranisti contro Decreto Legge 173/2020 che vieta di offendere Conte, ma è una bufala Bufale.net Un «piano» per uscire dalla crisi ritrovando la classe

L’«orizzonte catastrofico» del capitalismo è più vicino nella crisi del Covid, ma un’«intelligenza collettiva rivoluzionaria» è da costruire. Bisogna reinventare una «moderna politica di piano» finali ...

L'Ue ha il primo vaccino contro il Covid

Anche i paesi più sovranisti sono costretti ad arrendersi alla collaborazione ... grazie a una partnership con il Parlamento europeo. Non c'è vaccino contro il rischio di “no deal” Brexit - I ...

L’«orizzonte catastrofico» del capitalismo è più vicino nella crisi del Covid, ma un’«intelligenza collettiva rivoluzionaria» è da costruire. Bisogna reinventare una «moderna politica di piano» finali ...Anche i paesi più sovranisti sono costretti ad arrendersi alla collaborazione ... grazie a una partnership con il Parlamento europeo. Non c'è vaccino contro il rischio di “no deal” Brexit - I ...