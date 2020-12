Seriate | omicidio Del Gaudio | assolto il marito Antonio Tizzani

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La vittima, Gianna Del, fu uccisa nella notte tra il 26 e il 27 agosto 2016 con una coltellata alla gola. (Foto web)La Corte d’Assise di Bergamo hadall’accusa di aver ucciso sua moglie Gianna Del Guido, morta sgozzata a, in provincia di Bergamo, tra il 26 e il 27 agosto del 2016.era l’unico indagato per l’dell’ex professoressa e si è sempre dichiarato innocente. Leggi anche -> Arquata del Tronto, morto il sindaco Aleandro Petrucciper l’della moglie Il 23 dicembre, il tribunale di Bergamo ha emesso la sentenza del processo a carico di. L’uomo, ...

chilhavistorai3 : +++ Assolto il marito di Gianna Del Gaudio +++ La sentenza del processo di primo grado ad Antonio Tizzani a… - occhio_notizie : Omicidio Del Gaudio a Seriate: assolto il marito Antonio Tizzani - SkyTG24 : Professoressa uccisa a Seriate, assolto il marito - emilianorix : RT @ultimenotizie: Al culmine di una violenta lite, una donna di 51 anni ha ucciso, colpendolo più volte con un martello, il cugino convive… - ultimenotizie : Al culmine di una violenta lite, una donna di 51 anni ha ucciso, colpendolo più volte con un martello, il cugino co… -

Omicidio Gianna Del Gaudio ultim’ora: Antonio Tizzani è stato assolto per non aver commesso il fatto. Le indagini per il giallo di Seriate ripartono: il killer è dunque l’uomo incappucciato di cui sem ...La Corte d'Assise di Bergamo ha assolto Antonio Tizzani dall'accusa di aver ucciso la moglie Gianna Del Gaudio, morta sgozzata la sera del 26 agosto 2016 a Seriate (Bergamo). Era l'unico imputato ...