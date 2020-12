Scuola, Udir “Garantire sicurezza per il rientro a gennaio” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Ci hanno dati i banchi, ma mancano le aule e non riusciamo a Garantire il distanziamento”. Lo afferma all’Italpress Marcello Pacifico, presidente dell’Udir, sindacato autonomo dei dirigenti scolastici. mra/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Ci hanno dati i banchi, ma mancano le aule e non riusciamo ail distanziamento”. Lo afferma all’Italpress Marcello Pacifico, presidente dell’, sindacato autonomo dei dirigenti scolastici. mra/sat/red su Il Corriere della Città.

Marcello Pacifico è stato confermato presidente dei 400 dirigenti scolastici iscritti a Udir. Il sindacato, che in pochi anni ha quasi raggiunto la soglia della rappresentatività, “intende impegnarsi ...

UDIR, primo Congresso nazionale: Pacifico confermato Presidente dai delegati dei 400 DS iscritti

Riforma dei nuovi contratti collettivi e integrativi con delle mozioni approvate all'unanimità su middle management, dimensionamento e organici, retribuzione e carriera, sicurezza e responsabilità.

