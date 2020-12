Roma | Meloni | ‘ignorata da manovra | oggi vedremo governo e maggioranza su nostro odg’

(Di mercoledì 23 dicembre 2020), 23 dic. (Adnkronos) – “Larossogialla ignoracapitale. Ed è sconcertante che un’umiliazione del genere arrivi da unsostenuto dai partiti che esprimono il sindaco e il presidente della Regione. Il risultato dei lavori della commissione Bilancio è desolante: bocciate tutte le proposte qualificanti, passa solo la creazione di un tavolo istituzionale per il Giubileo del 2025, che non si occuperà dei poteri e delle risorse percapitale e che rischia di essere l’ennesima scatola vuota nelle mani di Conte. Mi auguro di essere smentita”. Lo dice Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'Il Messaggero'. Tra le proposte bocciate, spiega, "un fondo ad hoc da un miliardo di euro per coprire gli interventi ...Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, dice "assolutamente no" ad un rinvio delle prossime elezioni amministrative, a cominciare da Roma, perchè "il Covid c'è in ...