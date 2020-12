Roma-Cagliari 1-0 Diretta | Rog va ko Di Francesco costretto al cambio

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) 14' - Problemi fisici per Rog. Diad inserire Oliva11' -in vantaggio: ottimo contropiede giallorosso condotto da Karsdorp sulla destra,...

OfficialASRoma : ??? Il 23 dicembre di 14 anni fa @OfficialTaddei segnò così proprio contro il Cagliari all'Olimpico... ?? ?? 10 curio… - fcin1908it : LIVE #SerieA - Rigore di Calhanoglu, Milan-Lazio 2-0. Veretout gol, Roma avanti sul Cagliari - 11contro11 : #Roma-#Cagliari, le formazioni ufficiali #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - sportface2016 : VIDEO #RomaCagliari | #Veretout gol, 1-0 per i giallorossi - eltowytowy : RT @goals455: Milan vs Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Cagliari

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, B. Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca. CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Godin, Zappa; ...ROMA CAGLIARI ZANIOLO – Ultima partita del 2020 per la Roma che vorrebbe chiudere l’anno in bellezza portando a casa una vittoria. I giallorossi scendono in campo allo Stadio Olimpico contro il Caglia ...