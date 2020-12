Reddito ai boss | 330 mila euro presi indebitamente Pensiamo alle persone per bene | dice Di Maio

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Scoperte a Messina oltre 20che, nonostante recenti condanne per mafia, percepivanoildi cittadinanza. Purtroppo, non il primo caso. Più di 20condannati definitivamente per mafia o loro familiari avrebbero illegittimamente incassato ildi cittadinanza. E’ questa la scoperta fatta dalla Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico L'articolo proviene da Leggilo.org.