Raymond Domenech torna in panchina dopo 10 anni: allenerà il Nantes (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Raymond Domenech torna ad allenare. L'ex commissario tecnico della Francia guiderà il Nantes, a dieci anni da quando si concluse l'ultima esperienza proprio sulla panchina della nazionale francese. Domenech subentra a Patrick Collot, che ha guidato la squadra per due settimane dopo l'esonero di Christian Gourcuff. Addirittura l'ultima esperienza in un club per il tecnico risale al 1993 con il Lione: sono passati 10.066 giorni. L'ufficialità, riportano i media francesi, è attesa per domani. Negli ultimi quattro anni ha ricoperto il ruolo di presidente dell'associazione allenatori francese (UNECATEF).

Addirittura sono passati 27 anni dall’ultima volta che ha guidato un club in Ligue 1. Domenech sarà ufficializzato nelle prossime ore ...

