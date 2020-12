Net zero Europe? Possibile a costo zero e con ampi benefici (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La strategia Europea per raggiungere la neutralità carbonica al 2050 produrrà più benefici che costi, con l’Italia che sembra destinata ad avvantaggiarsi più dei altri Paesi Europei del suo vantaggio competitivo nelle rinnovabili elettriche e nella produzione di idrogeno. Diverse stime prevedono anzi effetti espansivi sull’economia, soprattutto in termini di creazione di posti di lavoro. Il rapporto McKinsey Un rapporto della nota società di consulenza McKinsey, intitolato “Net-zero Europe: Decarbonization pathways and socioeconomic implications”, ipotizza che il raggiungimento del target “zero emissioni” porteà alla creazione di 5 milioni di posti di lavoro. Lo studio analizza l’impiego ottimale di oltre 600 leve di riduzione delle emissioni in 75 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La strategiaa per raggiungere la neutralità carbonica al 2050 produrrà piùche costi, con l’Italia che sembra destinata ad avvantaggiarsi più dei altri Paesii del suo vantaggio competitivo nelle rinnovabili elettriche e nella produzione di idrogeno. Diverse stime prevedono anzi effetti espansivi sull’economia, soprattutto in termini di creazione di posti di lavoro. Il rapporto McKinsey Un rapporto della nota società di consulenza McKinsey, intitolato “Net-: Decarbonization pathways and socioeconomic implications”, ipotizza che il raggiungimento del target “emissioni” porteà alla creazione di 5 milioni di posti di lavoro. Lo studio analizza l’impiego ottimale di oltre 600 leve di riduzione delle emissioni in 75 ...

La strategia europea per raggiungere la neutralità carbonica al 2050 produrrà più benefici che costi, con l’Italia che sembra destinata ad avvantaggiarsi più dei altri Paesi europei del suo ...

Clima, dobbiamo ridurre le emissioni cinque volte più in fretta

La decarbonizzazione globale è stata solo del 2,4% nel 2019, molto al di sotto del tasso necessario per raggiungere la neutralità climatica delle attività umane. Ciò vuol dire che raggiungere ...

