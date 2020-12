NBA 2020/2021, gli appuntamenti in TV per la nuova stagione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il campionato di basket NBA 2020/2021 è tra i più attesi di questi ultimi anni. La vittoria dei Los Angeles Lakers nell’ultima stagione ha riacceso i riflettori su Los Angeles e LeBron James, con i Clippers dell’onnipotente Kawhi Leonard che hanno però già fatto intendere di non essere intenzionati a lasciare strada libera ai losangelini come nel recente passato. Restando sempre in California, c’è un certo Stephen Curry in cerca di rivincita dopo la disastrosa annata attraversata dai suoi Warriors nel 2020, ma attorno al due volte MVP sono rimaste soltanto macerie. A proposito, ma quanto è figa la nuova Brooklyn di sua maestà Steve Nash, che dalla panchina potrà telecomandare una delle coppie più dominanti dell’intera lega, quella composta da Kevin Durant e Kyrie Irving (infortuni ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il campionato di basket NBAè tra i più attesi di questi ultimi anni. La vittoria dei Los Angeles Lakers nell’ultimaha riacceso i riflettori su Los Angeles e LeBron James, con i Clippers dell’onnipotente Kawhi Leonard che hanno però già fatto intendere di non essere intenzionati a lasciare strada libera ai losangelini come nel recente passato. Restando sempre in California, c’è un certo Stephen Curry in cerca di rivincita dopo la disastrosa annata attraversata dai suoi Warriors nel, ma attorno al due volte MVP sono rimaste soltanto macerie. A proposito, ma quanto è figa laBrooklyn di sua maestà Steve Nash, che dalla panchina potrà telecomandare una delle coppie più dominanti dell’intera lega, quella composta da Kevin Durant e Kyrie Irving (infortuni ...

SkySportNBA : NBA Christmas Day su Sky Sport: cinque partite da non perdere - tuttopuntotv : NBA 2020/2021, gli appuntamenti in TV per la nuova stagione #NBA #basket #sky #nowtv - Betscannerit : Big-match della seconda notte @NBA della stagione, @Bucks approdano a Boston. @celtics ha perso malamente le due ga… - SkySportNBA : NBA, maglie City Edition: l’evoluzione e le variazioni squadra per squadra. FOTO - paoloangeloRF : Maglie CIty Edition: come sono cambiate nel corso degli anni. FOTO -