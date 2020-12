Natale, Conte lancia un messaggio: “Tenete alta la guardia” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Natale è alle porte e i Capi di Stato hanno lanciato i loro appelli alla popolazione. Giuseppe Conte ha detto ai cittadini: “Il Natale alle porte rappresenta un momento di serenità per le nostre comunità, ma allo stesso tempo siamo chiamati proprio ora a mantenere alta la guardia”. È questo il monito del Presidente in un videomessaggio realizzato insieme agli altri 26 leader europei. “La pandemia” ricorda Conte “ha comportato un costo umano devastante e ha messo a dura prova le nostre abitudini. Questo sarà un Natale diverso, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi”. La Merkel esorta i cittadini tedeschi a rimanere uniti: “Insieme alla fine saremo più forti del ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è alle porte e i Capi di Stato hannoto i loro appelli alla popolazione. Giuseppeha detto ai cittadini: “Ilalle porte rappresenta un momento di serenità per le nostre comunità, ma allo stesso tempo siamo chiamati proprio ora a mantenerela”. È questo il monito del Presidente in un videorealizzato insieme agli altri 26 leader europei. “La pandemia” ricorda“ha comportato un costo umano devastante e ha messo a dura prova le nostre abitudini. Questo sarà undiverso, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi”. La Merkel esorta i cittadini tedeschi a rimanere uniti: “Insieme alla fine saremo più forti del ...

