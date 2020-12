Napoli, la messa di Natale dell’Arciconfraternita dei Pellegrini sarà trasmessa on-line (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Santa messa di Natale della chiesa della Santissima Trinità di Napoli sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.arciconfraternitaPellegrini.net. La funzione sarà presieduta da don Tonino Palmese, avrà inizio alle 10.30 e sarà accompagnata da canti liturgici e natalizi. A seguire un concerto di melodie natalizie eseguito da Sabrina Santoro, Giancarlo Torone, Cecilia Videtta e Raffaele Pisani. Organista solista, concertatore e direttore sarà Ernesto Pagliano. “In quest’anno che ha visto crescere in ogni forma la povertà (alimentare, educativa, sanitaria) e – si legge in una nota riportata dall’Ansa – crescere la solitudine, l’Arciconfraternita dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Santadidella chiesa della Santissima Trinità ditrasin diretta streaming sul sito www.arciconfraternita.net. La funzionepresieduta da don Tonino Palmese, avrà inizio alle 10.30 eaccompagnata da canti liturgici e natalizi. A seguire un concerto di melodie natalizie eseguito da Sabrina Santoro, Giancarlo Torone, Cecilia Videtta e Raffaele Pisani. Organista solista, concertatore e direttoreErnesto Pagliano. “In quest’anno che ha visto crescere in ogni forma la povertà (alimentare, educativa, sanitaria) e – si legge in una nota riportata dall’Ansa – crescere la solitudine, l’Arciconfraternita dei ...

