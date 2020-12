Milan, Maldini: «Papu Gomez? Lì siamo coperti. La Juve a 10 punti…» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Paolo Maldini parla del mercato e della possibilità Papu Gomez per gennaio dopo i problemi con l’Atalanta. Ecco le sue parole Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Lazio. Ecco le sue parole. Papu Gomez – «Adesso parlare di mercato non è corretto, Papu è un giocatore dell’Atalanta e inoltre se c’è un ruolo in cui siamo coperti è proprio quello». DISTANZA DALLA Juve – «La Juve a 10 punti? Dopo quella partita tante domande ce le siamo fatte ma ricordo che anche prima qualche segnale c’è stato. Bisognava aspettare, noi sappiamo che la strada sarebbe stata lunga». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Paoloparla del mercato e della possibilitàper gennaio dopo i problemi con l’Atalanta. Ecco le sue parole Paoloha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Lazio. Ecco le sue parole.– «Adesso parlare di mercato non è corretto,è un giocatore dell’Atalanta e inoltre se c’è un ruolo in cuiè proprio quello». DISTANZA DALLA– «Laa 10 punti? Dopo quella partita tante domande ce lefatte ma ricordo che anche prima qualche segnale c’è stato. Bisognava aspettare, noi sappiamo che la strada sarebbe stata lunga». Leggi su Calcionews24.com

