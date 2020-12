Messa notte di Natale giovedì 24 dicembre in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il programma della Santa Messa della notte di Natale che sarà trasMessa su TV2000 alla vigilia giovedì 24 dicembre. In Italia anche durante le festività natalizie, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse diverse messe nel corso della giornata, con l’ultimo e più importante appuntamento previsto alle ore 19:30. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 19:30 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il programma della Santadelladiche sarà trassualla vigilia24. In Italia anche durante le festività natalizie, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse diverse messe nel corso della giornata, con l’ultimo e più importante appuntamento previsto alle ore 19:30. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 19:30 – SantaSportFace.

di Pierluigi Castellani Credo che nessuno degli italiani avrebbe mai immaginato di trovarsi a vivere questo Natale in una condizione ...

