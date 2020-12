LIVE Milan-Lazio 2-0, DIRETTA Serie A calcio: Calhanoglu raddoppia dagli 11 metri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24? Correa e Immobile vanno a prendere la palla incontro, non riuscendo ad attaccare la profondità: tanti sono i punti di riferimento per la retroguardia rossonera. 22? Problema muscolare per Donnarumma che rimane a terra dopo un tiro di Immobile. Si rialza comunque il portiere della Nazionale che pare poter continuare l’incontro. 21? Dopo un’iniziale reazione degli ospiti con Marusic, la squadra di Pioli ha subito soffocato le illusioni biancocelesti con il raddoppio. Veramente concentrati e compatti i rossoneri, in evidente stato di fiducia mentale. 19? Il penalty al Milan è stato assegnato per l’intervento falloso di Patric su Rebic e non per un fallo di mano. 17? GOOOOLLLLL! Calhanoglu!! 2-0 Milan! Reina va a destra, il pallone a sinistra: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24? Correa e Immobile vanno a prendere la palla incontro, non riuscendo ad attaccare la profondità: tanti sono i punti di riferimento per la retroguardia rossonera. 22? Problema muscolare per Donnarumma che rimane a terra dopo un tiro di Immobile. Si rialza comunque il portiere della Nazionale che pare poter continuare l’incontro. 21? Dopo un’iniziale reazione degli ospiti con Marusic, la squadra di Pioli ha subito soffocato le illusioni biancocelesti con il raddoppio. Veramente concentrati e compatti i rossoneri, in evidente stato di fiducia mentale. 19? Il penalty alè stato assegnato per l’intervento falloso di Patric su Rebic e non per un fallo di mano. 17? GOOOOLLLLL!!! 2-0! Reina va a destra, il pallone a sinistra: ...

