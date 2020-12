LIVE Milan-Lazio 1-0, DIRETTA Serie A calcio: Rebic porta avanti il Diavolo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12? OCCASIONE Lazio! Splendido pallone in profondità di Luis Alberto verso Marusic che tenta il diagonale: pallone a lato di un soffio. 11? OCCASIONE PER LEAO! L’attaccante lusitano prova la botta potente dalla destra: respinge con qualche esitazione Reina. 10? calcio d’angolo battuto splendidamente per Calhanoglu: colpo di testa di Rebic all’angolino. Marusic si è completamente perso l’attaccante del Milan che ha potuto staccare liberamente. 9? GOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!! 1-0 Milan!!! Rebic!!!!! 8? Conclusione alla distanza di Radu: pallone alto. Il centrale rumeno si era fatto ingolosire, visto lo spazio lasciatogli dalla retroguardia Milanista. 5? OCCASIONE Milan! Kalulu legge ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12? OCCASIONE! Splendido pallone in profondità di Luis Alberto verso Marusic che tenta il diagonale: pallone a lato di un soffio. 11? OCCASIONE PER LEAO! L’attaccante lusitano prova la botta potente dalla destra: respinge con qualche esitazione Reina. 10?d’angolo battuto splendidamente per Calhanoglu: colpo di testa diall’angolino. Marusic si è completamente perso l’attaccante delche ha potuto staccare liberamente. 9? GOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!! 1-0!!!!!!!! 8? Conclusione alla distanza di Radu: pallone alto. Il centrale rumeno si era fatto ingolosire, visto lo spazio lasciatogli dalla retroguardiaista. 5? OCCASIONE! Kalulu legge ...

DinaAINA5 : RT @DinaAINA5: RT ?? Live Stream HD Link : AC Milan vs Lazio ?? - DinaAINA5 : RT ?? Live Stream HD Link : AC Milan vs Lazio ?? - hurried57 : - calciomercatoit : ?? #MilanLazio GOOL! Dopo un lungo consulto VAR, Di Bello assegna il rigore al #Milan per fallo di mano di #Patric… - fcin1908it : LIVE #SerieA - Rigore di Calhanoglu, Milan-Lazio 2-0. Veretout gol, Roma avanti sul Cagliari -