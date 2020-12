La Roma non perde mai a fine anno: il dato in previsione del Cagliari (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Roma non perde mai l’ultima partita dell’anno. I dettagli di una strana statistica alla vigilia della sfida con il Cagliari Vincere per cancellare la pesante sconfitta patita sul campo dell’Atalanta. E’ l’obiettivo primario della Roma in vista della gara di questa sera contro il Cagliari, l’ultima del suo 2020. È dal 2008 che la Roma non perde l’ultima gara di campionato dell’anno solare (sconfitta con il Catania in quel caso): nove vittorie e due pareggi da allora. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lanonmai l’ultima partita dell’. I dettagli di una strana statistica alla vigilia della sfida con ilVincere per cancellare la pesante sconfitta patita sul campo dell’Atalanta. E’ l’obiettivo primario dellain vista della gara di questa sera contro il, l’ultima del suo 2020. È dal 2008 che lanonl’ultima gara di campionato dell’solare (sconfitta con il Catania in quel caso): nove vittorie e due pareggi da allora. Leggi su Calcionews24.com

VittorioSgarbi : @virginiaraggi Quelli come te non dovrebbero lavorare, visto come hai ridotto Roma. Ti lascerei a casa, con il redd… - OfficialASRoma : ?? Lunedì le calciatrici Claudia Ciccotti, Lindsey Thomas e il tennista Flavio Cobolli hanno incontrato insieme a… - matteorenzi : L’assoluzione di Virginia #Raggi è una bellissima notizia. Non siamo e non saremo mai giustizialisti: gli avversari… - MercPat : RT @dottorbarbieri: +++ PER #DPCM LIMITATIVI LIBERTÀ FURONO ILLEGITTIMI +++ Trib. Roma, Sez. 6° Civile, nella causa civile R.G. 45986/202… - cbergy69 : RT @dottorbarbieri: +++ PER #DPCM LIMITATIVI LIBERTÀ FURONO ILLEGITTIMI +++ Trib. Roma, Sez. 6° Civile, nella causa civile R.G. 45986/202… -