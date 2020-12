Juventus, Ronaldo e il messaggio ai tifosi: “Credete in noi, ce la faremo” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo l’inaspettata sconfitta in casa per 0-3 contro la Fiorentina, l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo posta su Instagram un messaggio rivolto ai tifosi delusi: «Ieri, con una prestazione scadente e un risultato tutt’altro che accettabile, abbiamo chiuso il nostro 2020. Sappiamo che dover dare di più per giocare meglio e vincere. Siamo la Juventus! E non possiamo accettare niente di meno che l’eccellenza in campo. Spero che questa breve pausa ci aiuti a tornare più forti e uniti che mai, perché la stagione è lontana dall’essere finita e alla fine, ancora una volta, festeggeremo insieme ai tifosi. Credete in noi, abbiate fiducia nella squadra come noi ci fidiamo di voi. Ce la faremo». SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo l’inaspettata sconfitta in casa per 0-3 contro la Fiorentina, l’attaccante dellaCristianoposta su Instagram unrivolto aidelusi: «Ieri, con una prestazione scadente e un risultato tutt’altro che accettabile, abbiamo chiuso il nostro 2020. Sappiamo che dover dare di più per giocare meglio e vincere. Siamo la! E non possiamo accettare niente di meno che l’eccellenza in campo. Spero che questa breve pausa ci aiuti a tornare più forti e uniti che mai, perché la stagione è lontana dall’essere finita e alla fine, ancora una volta, festeggeremo insieme aiin noi, abbiate fiducia nella squadra come noi ci fidiamo di voi. Ce la». SportFace.

