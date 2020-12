Il Natale in casa Madel. 1000 euro in più a tutti i dipendenti per dire grazie (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Madel S.P.A., con il suo marchio Winni’s leader nella detergenza ecologica ha deciso di premiare l’eccezionale impegno dei suoi 134 dipendenti attraverso un bonus di 1000 euro per ringraziarli della dedizione al lavoro, l’attenzione e gli sforzi mostrati durante l’intero 2020 e la pandemia di Covid-19. L’azienda è sempre stata operativa, rispettando tutti i protocolli di sicurezza e anti-contagio salvaguardando, come sempre, la salute e la sicurezza di tutte le persone impegnate quotidianamente. Il Covid-19 ha messo a dura prova l’intera azienda di Cotignola (Ra) ed ha costretto ad un maggiore impegno tutti i dipendenti che hanno permesso di garantire l’attività in risposta a una domanda sempre maggiore. Sono stati infatti assunti 6 nuovi collaboratori e ampliata la ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 23 dicembre 2020)S.P.A., con il suo marchio Winni’s leader nella detergenza ecologica ha deciso di premiare l’eccezionale impegno dei suoi 134attraverso un bonus diper ringraziarli della dedizione al lavoro, l’attenzione e gli sforzi mostrati durante l’intero 2020 e la pandemia di Covid-19. L’azienda è sempre stata operativa, rispettandoi protocolli di sicurezza e anti-contagio salvaguardando, come sempre, la salute e la sicurezza di tutte le persone impegnate quotidianamente. Il Covid-19 ha messo a dura prova l’intera azienda di Cotignola (Ra) ed ha costretto ad un maggiore impegnoche hanno permesso di garantire l’attività in risposta a una domanda sempre maggiore. Sono stati infatti assunti 6 nuovi collaboratori e ampliata la ...

matteosalvinimi : Chico Forti, un altro italiano che dovrebbe festeggiare il Natale con amici e parenti, non in galera lontano da cas… - emergenzavvf : Prima di uscire di casa ricordatevi di spegnere le luci dell’albero di Natale. Usate la stessa precauzione di notte… - riotta : Natale in casa Cocumello - NowLalla : RT @Ilovetrashh: *Francesco quasi un mese fa*: “ Poi fammi sapere chi ha le chiavi di casa tua che ti porto una cosa.' *Francesco oggi*: “… - club_novelista : RT @deluzenluz: Sono grato per essere vivo un anno in più salute, una casa dove vivere per il cibo quotidiano, grato per aver incontra… -