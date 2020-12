Gattuso: “Da 12 giorni non sono me stesso, vedevo doppio 24 ore al giorno. Ora va meglio” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky al termine della partita con il Torino. Queste le parole del tecnico azzurro, che ha raccontato la malattia all’occhio: “Siamo arrivati scarichi e stanchi con tanti giocatori affaticati fisicamente. Ci teniamo stretto questo punto. Dobbiamo capire cosa non sta funzionando. Ci mancano giocatori importanti. Quando si gioca ogni tre giorni ci può stare. Teniamoci stretto questo pareggio e guardiamo avanti. La sentenza del Coni? Servono muscoli e testa pronta. Da dieci-dodici giorni non sono me stesso. Credo che i ragazzi hanno anche sofferto per questo. Voglio fare un appello, a tutti quei ragazzini che non si vedono belli. La vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, non bisogna nascondersi. Se non sono arrivati i risultati è ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gennaro, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky al termine della partita con il Torino. Queste le parole del tecnico azzurro, che ha raccontato la malattia all’occhio: “Siamo arrivati scarichi e stanchi con tanti giocatori affaticati fisicamente. Ci teniamo stretto questo punto. Dobbiamo capire cosa non sta funzionando. Ci mancano giocatori importanti. Quando si gioca ogni treci può stare. Teniamoci stretto questo pareggio e guardiamo avanti. La sentenza del Coni? Servono muscoli e testa pronta. Da dieci-dodicinonme. Credo che i ragazzi hanno anche sofferto per questo. Voglio fare un appello, a tutti quei ragazzini che non si vedono belli. La vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, non bisogna nascondersi. Se nonarrivati i risultati è ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gattuso: ”Malatattia? Da 12 giorni non sono me stesso. Ai giovani dico… - AlessiaAccurso : RT @maxmassi969: Squadra decimata, calo fisico evidente, dovuto a 4 mesi ininterrotti giocando ogni 3 giorni, con Gattuso che sta passando… - _SDeJong_ : RT @EvaAProvenzano: #Gattuso: 'Per 5-6 giorni ho fatto fatica, ora sto meglio ma ho avuto stanchezza e vedevo doppio. Solo un pazzo come me… - rasquelto : RT @EvaAProvenzano: #Gattuso: 'Per 5-6 giorni ho fatto fatica, ora sto meglio ma ho avuto stanchezza e vedevo doppio. Solo un pazzo come me… - SteMariotto : RT @EvaAProvenzano: #Gattuso: 'Per 5-6 giorni ho fatto fatica, ora sto meglio ma ho avuto stanchezza e vedevo doppio. Solo un pazzo come me… -