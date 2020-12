Dopo Silent Hill e Gravity Rush, Keiichiro Toyama è al lavoro su un nuovo gioco previsto per il 2023 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il creatore di Silent Hill e Gravity Rush, Keiichiro Toyama, ha condiviso alcuni dettagli del suo prossimo gioco che sarà anche un debutto per il nuovo studio. A quanto pare sarà un horror action-adventure, la cui uscita è prevista per il 2023. Bokeh Game Studio di Toyama è stato fondato il 13 agosto e annunciato a dicembre. Attraverso un'intervista, lo sviluppatore ha spiegato di essere al lavoro su un gioco "action adventure a tema horror che piacerà ai fan legati ai miei lavori precedenti". Ha spiegato inoltre che il gioco includerà "battaglie ed elementi della storia: questo sarà un gioco più orientato all'horror, ma l'esperienza tuttavia sarà più ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il creatore di, ha condiviso alcuni dettagli del suo prossimoche sarà anche un debutto per ilstudio. A quanto pare sarà un horror action-adventure, la cui uscita è prevista per il. Bokeh Game Studio diè stato fondato il 13 agosto e annunciato a dicembre. Attraverso un'intervista, lo sviluppatore ha spiegato di essere alsu un"action adventure a tema horror che piacerà ai fan legati ai miei lavori precedenti". Ha spiegato inoltre che ilincluderà "battaglie ed elementi della storia: questo sarà unpiù orientato all'horror, ma l'esperienza tuttavia sarà più ...

Il creatore di Silent Hill e Gravity Rush, Keiichiro Toyama, ha condiviso alcuni dettagli del suo prossimo gioco che sarà anche un debutto per il nuovo studio. A quanto pare sarà un horror ...

