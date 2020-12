Di Maio: “Chico Forti tornerà in Italia” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Fu arrestato nel 1998 in Florida e accusato di omicidio. 20 anni di dubbi, ai quali Le Iene hanno dedicato un approfondimento Leggi su lastampa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Fu arrestato nel 1998 in Florida e accusato di omicidio. 20 anni di dubbi, ai quali Le Iene hanno dedicato un approfondimento

fanpage : ??ULTIM'ORA, #chicoforti torna in Italia dopo 20 anni - redazioneiene : 'Chico Forti tornerà in Italia'. L'annuncio di Di Maio - FMCastaldo : Grazie all'ottimo lavoro del nostro Luigi Di Maio e di tutto il Governo, #ChicoForti finalmente tornerà in Italia e… - fattocome : @LucaBizzarri Se so presi di maio in cambio... C hanno rimesso ma c avemo guadagnato noi .. E comunque tocca ringra… - infinityseekers : 'Chico Forti tornerà in Italia', annuncio di Di Maio -