Covid, sarà l’infermiera Chiara Alivernini la prima a vaccinarsi nel Lazio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, sarà l’infermiera Claudia Alivernini, 29 anni, nata a Roma, la prima donna a vaccinarsi domenica 27 dicembre all’Istituto Spallanzani di Roma. Alivernini si è laureata in Scienze infermieristiche alla Sapienza e lavora come infermiera allo Spallanzani in un reparto di malattie infettive. Ha dato anche la disponibilità per lavorare nelle unità mobili Uscar e questo l’ha portata, oltre all’esperienza in reparto, anche nei domicili delle persone anziane che avevano bisogno. Inoltre sta proseguendo il suo percorso formativo in un master in Infermieristica forense. Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, sarà l’infermiera Claudia Alivernini, 29 anni, nata a Roma, la prima donna a vaccinarsi domenica 27 dicembre all’Istituto Spallanzani di Roma. Alivernini si è laureata in Scienze infermieristiche alla Sapienza e lavora come infermiera allo Spallanzani in un reparto di malattie infettive. Ha dato anche la disponibilità per lavorare nelle unità mobili Uscar e questo l’ha portata, oltre all’esperienza in reparto, anche nei domicili delle persone anziane che avevano bisogno. Inoltre sta proseguendo il suo percorso formativo in un master in Infermieristica forense.

RobertoBurioni : Non accade frequentemente, ma COVID-19 può essere molto grave anche nei pazienti giovani. Un motivo in più per vacc… - Agenzia_Ansa : #Covid: militari distribuiranno le dosi del #vaccino #Pfizer in Italia. Il 27 dicembre allo Spallanzani di Roma le… - SkyTG24 : Massimo Galli, infettivologo e direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, sarà tr… - qui_finanza : Terza ondata Covid e variante inglese, Ricciardi prevede record di morti a febbraio Ricciardi lo dice da ottobre: c… - 470simone : RT @Zippo88lrr: Mi fa giustamente notare @GraalTruth un cosuccia non da poco: in Veneto nel periodo clou l'aumento di mortalità c'è stato s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sarà Coronavirus, le ultime notizie sul Covid dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera