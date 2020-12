Covid, Oms: 'La variante inglese più trasmissibile dai bambini' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La nuova variante di Covid individuata in Gran Bretagna 'sembra essere più facilmente trasmissibile da giovani e bambini'. Lo ha detto l'inviato speciale dell'Oms per la pandemia, David Nabarro. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La nuovadiindividuata in Gran Bretagna 'sembra essere più facilmenteda giovani e'. Lo ha detto l'inviato speciale dell'Oms per la pandemia, David Nabarro. ...

