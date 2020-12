(Di mercoledì 23 dicembre 2020)a 0,90 l'Rt nazionale in questa settimana, secondo laelaborata dall'Istituto Superiore di Sanità relativa al monitoraggio dei dati sui contagi. La scora settimana...

you_trend : ?? #Coronavirus: l'indice di gravità elaborato da YouTrend scende a 71 su 100, ieri era 72. Metodologia completa:… - mattinodinapoli : Covid, indice Rt sale a 0,90. La bozza del report Iss: «Restare a casa nelle festività» - morettweet : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: l'indice di gravità elaborato da YouTrend scende a 71 su 100, ieri era 72. Metodologia completa: https://t.… - Dome689 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: scende ancora l'indice di gravità elaborato da YouTrend, oggi a 71 su 100. Metodologia completa: https://t.… - Dome689 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: l'indice di gravità elaborato da YouTrend scende a 71 su 100, ieri era 72. Metodologia completa: https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid indice

Sale a 0,90 l'indice Rt nazionale in questa settimana, secondo la bozza elaborata dall'Istituto Superiore di Sanità relativa al monitoraggio dei dati sui contagi. La scora ...L’indice Rt è diventato orologio ... vale a dire sui pazienti ricoverati in ospedale per Covid o rimasti a casa con sintomi riconducibili al Covid. Sono esclusi gli asintomatici, che sappiamo ...