Covid in Puglia, 942 nuovi casi (9% tamponi) e altri 20 decessi: Bari e Foggia le province più colpite (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si attesta intorno al 9% la percentuale positivi/tamponi in Puglia nelle ultime 24 ore. Il bollettino della regione Puglia, infatti, parla di 942 nuoi contagi Covid a fronte di 10.492 test analizzati. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si attesta intorno al 9% la percentuale positivi/innelle ultime 24 ore. Il bollettino della regione, infatti, parla di 942 nuoi contagia fronte di 10.492 test analizzati. ...

TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: 942 casi positivi su 10.492 test per l'infezione da Covid-19. Decessi 20 - TGR Puglia - FoggiaCittaAper : In #Puglia il #Covid_19 non si ferma, registrati quasi 1000 nuovi contagiati e 20 decessi. Il Bollettino del… - LecceSette : Covid in Puglia, 942 positivi e 20 decessi: nel Salento 90 nuovi casi - BortoneMauro : #LecceSette Covid in Puglia, 942 positivi e 20 decessi: nel Salento 90 nuovi casi - BariLive : Bari: Covid: oggi in Puglia 942 nuovi casi positivi (9% tamponi) e altri 20 decessi -