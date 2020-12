Coronavirus Gran Bretagna: isolata una seconda variante pericolosa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Altre notizie allarmanti sulla diffusione del Coronavirus in Gran Bretagna: isolata una seconda variante pericolosa. Due casi di una seconda variante di Covid-19 sono stati scoperti nel sud-ovest dell’Inghilterra, si pensa che abbia avuto origine in Sud Africa. Dopo che la prima variante si sarebbe diffusa al di fuori della Gran Bretagna, emergono altri casi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Altre notizie allarmanti sulla diffusione delinuna. Due casi di unadi Covid-19 sono stati scoperti nel sud-ovest dell’Inghilterra, si pensa che abbia avuto origine in Sud Africa. Dopo che la primasi sarebbe diffusa al di fuori della, emergono altri casi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gran Coronavirus oggi. Variante inglese: un caso a Loreto senza contatti con l’Inghilterra. Ministro ... Il Sole 24 ORE Vaccine Day a Roma: prime dosi allo Spallanzani il 26 dicembre

È stato avviato questa mattina, nel corso di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il piano di presidio dei ...

I dati sul coronavirus di oggi, mercoledì 23 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 14.522 nuovi casi positivi da coronavirus e 553 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal ...

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 14.522 nuovi casi positivi da coronavirus e 553 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal ...