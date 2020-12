Coronavirus: allarme in Israele, ‘nuovo lockdown o altri 3mila morti in 2 mesi’ (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tel Aviv, 23 dic. (Adnkronos) – E’ “inevitabile” un terzo lockdown in Israele per abbattere la curva dei contagi. Lo ha dichiarato Nachman Ash, responsabile governativo della lotta al virus, nel giorno in cui l’esecutivo di Tel Aviv si riunisce per ordinare, con molte probabilità, un nuovo confinamento. “Se non facciamo niente, vedremo altri tremila morti in due mesi”, ha sostenuto Ash. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tel Aviv, 23 dic. (Adnkronos) – E’ “inevitabile” un terzoinper abbattere la curva dei contagi. Lo ha dichiarato Nachman Ash, responsabile governativo della lotta al virus, nel giorno in cui l’esecutivo di Tel Aviv si riunisce per ordinare, con molte probabilità, un nuovo confinamento. “Se non facciamo niente, vedremotremilain due mesi”, ha sostenuto Ash. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

sole24ore : Coronavirus oggi. Allarme per variante inglese del Covid: “Si diffonde prima”. Oltre 76 mln di contagiati nel mondo… - Marilenapas : RT @Corriere: #Covid19, le principali notizie di oggi ??Intanto @GIMBE lancia l'allarme: 4 mila morti in una settimana, «gli effetti delle… - GIMBE : RT @Corriere: #Covid19, le principali notizie di oggi ??Intanto @GIMBE lancia l'allarme: 4 mila morti in una settimana, «gli effetti delle… - Corriere : #Covid19, le principali notizie di oggi ??Intanto @GIMBE lancia l'allarme: 4 mila morti in una settimana, «gli effe… - lillydessi : Coronavirus: allarme in Germania, altri 962 morti. Madrid chiusa fino al 6 gennaio - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus: allarme in Germania, altri 962 morti. Variante Covid: scontri a Dover QUOTIDIANO.NET Coronavirus: allarme in Israele, 'nuovo lockdown o altri 3mila morti in 2 mesi'

Tel Aviv, 23 dic. (Adnkronos) - E' "inevitabile" un terzo lockdown in Israele per abbattere la curva dei contagi. Lo ha dichiarato Nachman Ash, responsabile governativo della lotta al virus, nel ...

Non rispetta misure anti-Covid: chiuso per 7 giorni locale a San Berillo

La misura intrapresa è conseguente all’attività di controllo del territorio, anche al fine di verificare il rispetto delle misure anti Covid-19, effettuata dalle Forze di Polizia nell’area ...

Tel Aviv, 23 dic. (Adnkronos) - E' "inevitabile" un terzo lockdown in Israele per abbattere la curva dei contagi. Lo ha dichiarato Nachman Ash, responsabile governativo della lotta al virus, nel ...La misura intrapresa è conseguente all’attività di controllo del territorio, anche al fine di verificare il rispetto delle misure anti Covid-19, effettuata dalle Forze di Polizia nell’area ...