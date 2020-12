Cenone di Natale: cosa si può e non si può fare. Indicazioni governo ed esperti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cenone di Natale e feste in generale contingentate, limitate e volendo controllate nell’ottica contenimento dei contagi di Covid. Quello che si può fare secondo l’ultimo decreto licenziato dal governo e cosa raccomandano gli esperti. Segui Termometro Politico su Google News Cenone di Natale: spostamenti consentiti e orario coprifuoco Il Cenone di Natale così come quello della Vigilia sarà una vera e propria corsa a ostacoli per gli italiani, un labirinto tra le regole e le norme anti-contagio imposte dal governo anche durante le feste natalizie e di fine anno, un momento considerato particolarmente a rischio nell’ottica della diffusione del nuovo coronavirus per le occasioni di ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 dicembre 2020)die feste in generale contingentate, limitate e volendo controllate nell’ottica contenimento dei contagi di Covid. Quello che si puòsecondo l’ultimo decreto licenziato dalraccomandano gli. Segui Termometro Politico su Google Newsdi: spostamenti consentiti e orario coprifuoco Ildicosì come quello della Vigilia sarà una vera e propria corsa a ostacoli per gli italiani, un labirinto tra le regole e le norme anti-contagio imposte dalanche durante le feste natalizie e di fine anno, un momento considerato particolarmente a rischio nell’ottica della diffusione del nuovo coronavirus per le occasioni di ...

Ma quali sono i must have per il pranzo o la cena di Natale perfetti? Ce lo dice Instagram. Innanzitutto, l’annosa domanda: team panettone o pandoro? Con più di 580mila foto postate sotto l’hashtag ...

Natale, cenone a casa: niente cin-cin, abbracci e poesie dei bambini. Le 14 regole contro il rischio contagio a tavola

Tutto è pronto per il cenone e le festività natalizie. Ma quali regole rispettare alla luce del Dpcm (e dei consiglie degli esperti) e per evitare il contagio da Sars-Cov-2?

