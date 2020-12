Casertana | cresce il focolaio | altri tre positivi per un totale di 20 contagiati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –tre giocatori della, società di calcio militante nel campionato di Lega Pro, sono risultatial Covid, portando il numero deitra i tesserati rossoblù a venti. Un vero e proprio cluster di fronte al quale la Lega, su parere determinante dell’Asl di Caserta, ha alzato bandiera bianca decretando il rinvio del match dellaprevisto per oggi in casa della Juve Stabia. Le nuovetà sono emerse dopo il giro di tamponi effettuato dopo la gara con la Viterbese, disputatasi domenica allo stadio Pinto di Caserta. Un match che ha creato polemiche e tensioni, generando anche l’apertura di un’indagine penale da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per epidemia colposa, visto che ...