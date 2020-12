Bianca Guaccero si mostra con la figlia Alice, la dedica dolcissima: «Sei l’amore» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Archiviate le polemiche sul tutorial al supermercato di Detto Fatto, Bianca Guaccero è più serena e si mostra con in braccio la figlia Alice. La bambina, cinque anni, non compare spesso sui suoi profili social, ma l’occasione meritava il quadretto familiare. In una delle bha pubblicato la foto con una dedica dolcissima: «Love is». Il legame che unisce madre e figlia va oltre qualsiasi cosa. Nella foto si scambiano un bacio e indossano un maglione in perfetto stile natalizio. L’attrice e conduttrice 39enne ha avuto Alice dal produttore Dario Acocella. Un rapporto durato quattro anni e che non è stato seguito da altre storie importanti. «Capirò di aver trovato l’amore, quando non mi sentirò più sola – ha scritto di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Archiviate le polemiche sul tutorial al supermercato di Detto Fatto,è più serena e sicon in braccio la. La bambina, cinque anni, non compare spesso sui suoi profili social, ma l’occasione meritava il quadretto familiare. In una delle bha pubblicato la foto con una: «Love is». Il legame che unisce madre eva oltre qualsiasi cosa. Nella foto si scambiano un bacio e indossano un maglione in perfetto stile natalizio. L’attrice e conduttrice 39enne ha avutodal produttore Dario Acocella. Un rapporto durato quattro anni e che non è stato seguito da altre storie importanti. «Capirò di aver trovato, quando non mi sentirò più sola – ha scritto di ...

GianpaoloGambi : RT @DettoFattoRai2: ?? Un solo gesto, tanti significati! ?? Dimostrazione pratica di @bianca_guaccero e @gianpaologambi ?? #dettofattorai Riv… - rosario_f77 : RT @ellepi6: Simpatica Bianca Guaccero ma anche meno, non sei JFK, tutti 'sti discorsi motivanti mi hanno un po' cotto il razzo #blob - infoitcultura : Bianca Guaccero, confessione sul passato a Detto Fatto: “Ero paralizzata” - infoitcultura : Bianca Guaccero in versione sexy Babbo Natale: “Il mio augurio per voi” - infoitcultura : Bianca Guaccero si mostra con la figlia Alice sui social: 'Sei l'amore' (FOTO) -