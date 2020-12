Ascelle fresche ed idratate? Il deodorante preparalo su misura per te!

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Per avere sempre, profumate edecco come preparare unnaturale e davvero efficace in pochissimi minuti. Avere sempree profumate è un modo di prendersi cura di se stesse e anche degli altri, a volte però, ilscelto di corsa in base al prezzo o al packaging accattivante,non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it