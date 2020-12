Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Lunedì 28 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)UPAS della puntata del 28Episodio numero 5.596 Dopo la fine della sua storia con Serena, Leonardo sembra essersi lasciato andare ed ora cerca nuovamente l'aiuto della ragazza. Ferri si insedia a capo dei Cantieri e sfrutta Lara per far sì che Marina non sospetti nulla delle sue macchinazioni. Con l'aiuto di Raffaele, Michele decide di fare un servizio radio sull'arte presepiale campana. Silvia deve decidere come riorganizzare il Caffè Vulcano dopo la partenza di Cristina.