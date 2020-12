UFFICIALE – Accolto il ricorso | Juventus-Napoli si rigioca!

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Accolto

Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Napoli riguardo la penalizzazione per il match contro la Juventus. Ecco il comunicato ...Il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso del Napoli, annullando così il 3-0 in favore dei bianconeri e il punto di penalizzazione per il Napoli.