“Terza ondata in Israele, non resta che il lockdown. Prima che il vaccino funzioni ci vogliono 2-3 mesi” (Di martedì 22 dicembre 2020) Prima che il vaccino abbia effetto, “ci vorranno dai due ai tre mesi” e quello che rimane da fare ora è un altro lockdown, ormai “inevitabile”. Il ministro israeliano della Salute, Yuli Edelstein, ha annunciato che è già arrivata la Terza ondata della pandemia: ora, visto che le misure messe in campo finora non hanno dato i risultati sperati, “non c’è scampo” da un altro confinamento. “Siamo in una situazione critica – ha aggiunto – Abbiamo sprecato tempo prezioso e il livello delle infezioni è tale che non abbiamo altra scelta che andare in lockdown“. “Abbiamo raggiunto un tasso di positività di oltre il 5 per cento e il tasso di riproduzione si attesta all’1,3. Va detto, siamo entrati nella Terza ondata”, ha concluso. Nel Paese la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020)che ilabbia effetto, “ci vorranno dai due ai tre” e quello che rimane da fare ora è un altro, ormai “inevitabile”. Il ministro israeliano della Salute, Yuli Edelstein, ha annunciato che è già arrivata ladella pandemia: ora, visto che le misure messe in campo finora non hanno dato i risultati sperati, “non c’è scampo” da un altro confinamento. “Siamo in una situazione critica – ha aggiunto – Abbiamo sprecato tempo prezioso e il livello delle infezioni è tale che non abbiamo altra scelta che andare in“. “Abbiamo raggiunto un tasso di positività di oltre il 5 per cento e il tasso di riproduzione si attesta all’1,3. Va detto, siamo entrati nella”, ha concluso. Nel Paese la ...

