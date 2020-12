Terremoto: Vigili fuoco, ‘nessuna richiesta di soccorso’ (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) – “Nessuna richiesta di soccorso. Al momento, gli interventi dei #Vigilidelfuoco riguardano per lo più aperture di porte. Molte le persone che impaurite dalla scossa sono corse in strada… dimenticando le chiavi”. Lo scrivono su Twitter i Vigili del fuoco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) – “Nessunadi soccorso. Al momento, gli interventi dei #delriguardano per lo più aperture di porte. Molte le persone che impaurite dalla scossa sono corse in strada… dimenticando le chiavi”. Lo scrivono su Twitter idel. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

