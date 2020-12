Terremoto in Sicilia, forte scossa avvertita nel Ragusano (Di martedì 22 dicembre 2020) Alessandro Nunziati scossa di Terremoto avvertita nel Ragusano. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala che alle ore 21:27 del 22 dicembre si è verificata una scossa in zona Ragusa, di una magnitudo di 4.4 (precedentemente, sul sito di Ingv, era segnalata una magnitudo di 4.6 poi corretta). L’epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, nei pressi della costa ragusana, ad una profondità di 30 chilometri. La terra ha tremato per circa dieci secondi. Al momento non si registrano danni a cose o persone ma su Twitter molti utenti commentano di averla avvertita in più parti dell’isola: in provincia di Palermo, in provincia di Catania, anche in provincia di Messina e nel Siracusano. Terremoto Ragusa, le testimonianze Su Twitter i vigili ... Leggi su improntaunika (Di martedì 22 dicembre 2020) Alessandro Nunziatidinel. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala che alle ore 21:27 del 22 dicembre si è verificata unain zona Ragusa, di una magnitudo di 4.4 (precedentemente, sul sito di Ingv, era segnalata una magnitudo di 4.6 poi corretta). L’epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, nei pressi della costa ragusana, ad una profondità di 30 chilometri. La terra ha tremato per circa dieci secondi. Al momento non si registrano danni a cose o persone ma su Twitter molti utenti commentano di averlain più parti dell’isola: in provincia di Palermo, in provincia di Catania, anche in provincia di Messina e nel Siracusano.Ragusa, le testimonianze Su Twitter i vigili ...

