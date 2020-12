Serie A calcio oggi: calendario partite, orari, tv, programma Sky e DAZN 22 dicembre (titolo) (Di martedì 22 dicembre 2020) Neanche il tempo di riprendersi dalle fatiche dell’ultima giornata che la Serie A di calcio 2020 torna con un nuovo turno infrasettimanale, precisamente il numero 14, che vedrà disputarsi quest’oggi due partite, ad iniziare dalle ore 18.30, quando Crotone e Parma si affronteranno in diretta streaming su DAZN, ma anche in tv, sul canale DAZN1, numero 209 di Sky Sport. Alle 20.45 sarà dunque la volta della Juventus, che proverà a continuare la rincorsa al Milan, fronteggiando all’Allianz Stadium la Fiorentina, una delle delusioni di questo avvio di stagione, questa volta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Neanche il tempo di riprendersi dalle fatiche dell’ultima giornata che laA di2020 torna con un nuovo turno infrasettimanale, precisamente il numero 14, che vedrà disputarsi quest’due, ad iniziare dalle ore 18.30, quando Crotone e Parma si affronteranno in diretta streaming su, ma anche in tv, sul canale1, numero 209 di Sky Sport. Alle 20.45 sarà dunque la volta della Juventus, che proverà a continuare la rincorsa al Milan, fronteggiando all’Allianz Stadium la Fiorentina, una delle delusioni di questo avvio di stagione, questa volta su Sky SportA e Sky Sport 251, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv. Attiva ora. Guarda 3di ...

