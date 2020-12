Renzi, l’anti-Conte alla prova della verifica. La bussola di Ocone (Di martedì 22 dicembre 2020) Prima la si evocava, ora si tenta persino di provocarla ma senza avere poi il coraggio di fare l’ultimo passo. Il cerino passa di mano in mano, e certo il gioco potrebbe finire male. Ma potrebbe darsi che anche questa volta la crisi di governo non ci sia. Ieri sera, Ettore Rosato, proprio colui che aveva affermato in un’intervista televisiva che Giuseppe Conte non aveva più la fiducia di Italia Viva, ha fatto una sorta di piccola marcia indietro notando con soddisfazione che qualche apertura da parte del premier sulle richieste dei Renziani cominciava ad esserci. L’orizzonte si è poi ancora più rischiarato stamane, dopo l’incontro di “verifica” fra Conte e una folta delegazione del partito a Palazzo Chigi. Tanto che Teresa Bellanova, che la guidava, ha affermato che “finalmente Conte ha preso atto che ... Leggi su formiche (Di martedì 22 dicembre 2020) Prima la si evocava, ora si tenta persino di provocarla ma senza avere poi il coraggio di fare l’ultimo passo. Il cerino passa di mano in mano, e certo il gioco potrebbe finire male. Ma potrebbe darsi che anche questa volta la crisi di governo non ci sia. Ieri sera, Ettore Rosato, proprio colui che aveva affermato in un’intervista televisiva che Giuseppenon aveva più la fiducia di Italia Viva, ha fatto una sorta di piccola marcia indietro notando con soddisfazione che qualche apertura da parte del premier sulle richieste deiani cominciava ad esserci. L’orizzonte si è poi ancora più rischiarato stamane, dopo l’incontro di “” frae una folta delegazione del partito a Palazzo Chigi. Tanto che Teresa Bellanova, che la guidava, ha affermato che “finalmenteha preso atto che ...

zazoomblog : Renzi l’anti-Conte alla prova della verifica. La bussola di Ocone - #Renzi #l’anti-Conte #prova #della - mittdolcino : Ma dimmi te, non l'avrei mai detto... (anche Libero se ne accorge: vedrete che nei prossimi giorni i leghisti falsi… - rumba15342942 : RT @FRANCOMARCELL12: @NicoTuscany1 A un simpatizzante sfegatato che non avendo ottenuto il vantaggio personale a cui, nella sua testa ambiv… - FRANCOMARCELL12 : @NicoTuscany1 A un simpatizzante sfegatato che non avendo ottenuto il vantaggio personale a cui, nella sua testa am… - JohnnySavarese : @brunkkk concordo. Il M5S,più di FI,30 anni fa,e Renzi,si è presentato come nuova e pura politica,anti vecchia poli… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi l’anti Mes: Renzi, 'Lega e M5s populisti come con il Conte I' Affaritaliani.it