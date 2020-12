Recovery Plan, l’elenco delle opere infrastrutturali. Sono in tutto 19: 10 già progettate o in via di realizzazione, 9 nuove. Soprattutto Alta velocità (Di martedì 22 dicembre 2020) Inizia a prendere una forma più concreta il Recovery Plan del governo per l’impiego dei circa 200 miliardi di euro tra prestiti e trasferimenti messi a disposizione dall’Unione europea. Uno studio dell’Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), ripreso da Il Sole 24 Ore, elenca nel dettaglio quelle che saranno le 19 opere infrastrutturali a cui verranno destinati i fondi. Un capitolo di spesa che nel complesso vale poco meno di 28 miliardi di euro, di cui 22 serviranno per finanziare, a tassi più vantaggiosi, opere già programmate o in corso di realizzazione, altri 5,3 miliardi Sono invece assegnati a progetti nuovi. La fetta più grossa (circa 19 miliardi) andrà al completamento delle linee ferroviarie di Alta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Inizia a prendere una forma più concreta ildel governo per l’impiego dei circa 200 miliardi di euro tra prestiti e trasferimenti messi a disposizione dall’Unione europea. Uno studio dell’Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), ripreso da Il Sole 24 Ore, elenca nel dettaglio quelle che saranno le 19a cui verranno destinati i fondi. Un capitolo di spesa che nel complesso vale poco meno di 28 miliardi di euro, di cui 22 serviranno per finanziare, a tassi più vantaggiosi,già programmate o in corso di, altri 5,3 miliardiinvece assegnati a progetti nuovi. La fetta più grossa (circa 19 miliardi) andrà al completamentolinee ferroviarie di...

