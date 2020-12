Recovery: Bellanova, ‘non c’è più sul tavolo prima proposta governance di Conte’ (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) – “Il 7 dicembre abbiamo fatto una riunione in cui Conte ha parlato un’ora e 27 minuti sulla governance. Poi ha dato la parola ad Amendola dicendo che in 10-15 minuti avrebbe dovuto parlare del merito. Poi ci siamo aggiornati. Ora quella proposta, illustrato per un’ora e 27 minuti, non c’è più sul tavolo”. Lo ha detto Teresa Bellanova lasciando palazzo Chigi dopo l’incontro di Iv con Conte sul Recovery plan. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) – “Il 7 dicembre abbiamo fatto una riunione in cui Conte ha parlato un’ora e 27 minuti sulla. Poi ha dato la parola ad Amendola dicendo che in 10-15 minuti avrebbe dovuto parlare del merito. Poi ci siamo aggiornati. Ora quella, illustrato per un’ora e 27 minuti, non c’è più sul”. Lo ha detto Teresalasciando palazzo Chigi dopo l’incontro di Iv con Conte sulplan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

