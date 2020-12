Raggi | lettera intenti con Giovani imprenditori Unindustria

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – “Il ruolo delle imprese e’ di fondamentale importanza per rilanciare Roma e per offrire nuove opportunita’ di lavoro, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria.” “Ho firmato unadicon il gruppodi, proprio per collaborare alla promozione e al rilancio delle attivita’ produttive a Roma.” “Ci sara’ un tavolo tecnico che si riunira’ periodicamente per discutere proposte di sviluppo e miglioramento, per organizzare e promuovere iniziative ed eventi. La firma di questanon fa altro che confermare e rendere ancora piu’ solida la collaborazione gia’ avviata con idella citta’”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, su Facebook. “Sono convinta- ha aggiunto- ...