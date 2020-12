Questo video di un’infermiera che sviene non mostra un «grave effetto avverso» del vaccino contro la Covid-19 (Di martedì 22 dicembre 2020) Il 18 dicembre 2020 il sito Grande Inganno ha pubblicato un articolo dal titolo “grave effetto avverso in diretta durante la campagna governativa tesa a promuovere la fiducia nei vaccini”. Sotto al titolo compare un video che mostra una donna vestita con un camice blu e una mascherina svenire dopo aver ricevuto una dose del vaccino Pfizer-BioNTech contro il nuovo coronavirus. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra un grave effetto avverso causato dal vaccino contro la Covid-19. Nel video compare Tiffany Dover, infermiera nel reparto di terapia intensiva ... Leggi su facta.news (Di martedì 22 dicembre 2020) Il 18 dicembre 2020 il sito Grande Inganno ha pubblicato un articolo dal titolo “in diretta durante la campagna governativa tesa a promuovere la fiducia nei vaccini”. Sotto al titolo compare uncheuna donna vestita con un camice blu e una mascherina svenire dopo aver ricevuto una dose delPfizer-BioNTechil nuovo coronavirus. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Ilè reale, ma nonuncausato dalla-19. Nelcompare Tiffany Dover, infermiera nel reparto di terapia intensiva ...

Ultime Notizie dalla rete : Questo video Lo youtuber Dario Bressanini ha un tumore: «È arrivato il momento di parlarne, ho bisogno di accettare la... Corriere della Sera VIDEO | “Quanno nascette Ninno”: auguri in musica della band cilentana dei Vio.la

La band world cilentana “Vio.la”, da una proposta di Antonio Apicella, ha voluto condividere un augurio speciale attraverso la rivisitazione di questa famosa ed antica canzone di Natale in lingua napo ...

‘Lettere e Letture’, un colloquio a distanza per non dimenticare le giornate di solitudine

Questa volta ancor di più sono interessato in quanto uno degli autori, Tiberio Fusco, è un mio amico dalla gioventù. Ha messo insieme Lettere e Letture in un volume che ripercorre le giornate di solit ...

