A cura di M. Cec. Insomma in un anno in cui c'è stata l'invasione di nuovi lessemi, spesso con significati rivisitati, portati dalla pandemia, Quarantine è la parola dell'Anno 2020. La parola che ...

"Quarantine" è la parola più cercata del 2020 sul Cambridge Dictionary

Finalmente l'inglese prende in prestito "quarantena" dalla nostra lingua, ovvero dalla forma veneta dell'italiano "quarantina" e fa record di ricerca. Lo annuncia il vocabolario della celebre universi ...

Le parole del 2020

La pandemia di Covid-19 ha “letteralmente” stravolto le nostre vite. Ci ha costretti a cambiare le nostre abitudini quotidiane, a modificare il nostro modo di rapportarci agli altri, di lavorare e stu ...

