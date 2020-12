Protestano a Napoli i lavoratori dello spettacolo con precari e disoccupati: Noi carne da macello (Di martedì 22 dicembre 2020) Si sono dati appuntamento a piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, per poi proseguire in corteo all’interno della Galleria Umberto I questo pomeriggio i lavoratori, e le lavoratrici, dello spettacolo, insieme a disoccupati e precari del capoluogo. “La seconda ondata pandemica ha chiarito ancora una volta che a governo e padroni non interessano le nostre vite ma solo di utilizzarci per produrre e consumare”, si legge in un volantino. “Nel frattempo la cultura, la sanità, la scuola, sono merce da dibattito televisivo”, aggiungono. “…Ancora una volta in piazza: non siamo carne da macello!”, concludono. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Si sono dati appuntamento a piazza del Plebiscito, nel cuore di, per poi proseguire in corteo all’interno della Galleria Umberto I questo pomeriggio i, e le lavoratrici,, insieme adel capoluogo. “La seconda ondata pandemica ha chiarito ancora una volta che a governo e padroni non interessano le nostre vite ma solo di utilizzarci per produrre e consumare”, si legge in un volantino. “Nel frattempo la cultura, la sanità, la scuola, sono merce da dibattito televisivo”, aggiungono. “…Ancora una volta in piazza: non siamoda!”, concludono. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

