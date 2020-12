Pisa-Chievo, Giaccherini: “Episodio di razzismo vergognoso” (Di martedì 22 dicembre 2020) “In campo è successa una cosa grave. Un calciatore del Pisa ha lanciato insulti di stampo razzista all’indirizzo di un nostro compagno di squadra. Si tratta di un Episodio inaccettabile e vergognoso, tutti noi prendiamo le distanze. Questi episodi non devono accadere. Hanno sentito tutti, dall’arbitro al quarto uomo. Abbiamo tutti abbracciato Joel e ci dissociamo da quanto successo“. Queste le dichiarazioni del centrocampista del Chievo Emanuele Giaccherini a proposito dell’Episodio di razzismo subito da Joel Obi nel corso di Pisa-Chievo. “La rivolta degli schiavi” sarebbe stata la frase pronunciata dal giocatore del Pisa Michele Marconi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) “In campo è successa una cosa grave. Un calciatore delha lanciato insulti di stampo razzista all’indirizzo di un nostro compagno di squadra. Si tratta di uninaccettabile e, tutti noi prendiamo le distanze. Questi episodi non devono accadere. Hanno sentito tutti, dall’arbitro al quarto uomo. Abbiamo tutti abbracciato Joel e ci dissociamo da quanto successo“. Queste le dichiarazioni del centrocampista delEmanuelea proposito dell’disubito da Joel Obi nel corso di. “La rivolta degli schiavi” sarebbe stata la frase pronunciata dal giocatore delMichele Marconi. SportFace.

