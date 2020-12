Piero Angela e l’arte di divulgare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il 22 dicembre ricorre una data importante per gli amanti della divulgazione: è il compleanno di. Nato a Torino nel 1928, ha dedicato la sua carriera di giornalista all’informazione e ha dato vita al filone documentaristico televisivo che rappresenta un pilastro nella storia della televisione italiana. Dal 1968 a oggi ha condotto e curato oltre trenta programmi televisivi e scritto altrettanti libri. Ha ricevuto dodici lauree honoris causa e numerosi riconoscimenti e onorificenze nazionali e internazionali.ha di fatto costruito la divulgazione scientifico-culturale in Italia, creando un modello imprescindibile per chiunque si sia avvicinato a questo ambito.al pianoforte – Photo credits: corriereromagna.it, la musica ...