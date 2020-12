Pezzi di storia | quando si pensava che il divario Nord-Sud si sarebbe colmato nel 2020

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 22 dicembre 2020) Quello pubblicato da Il Corriere della Sera il 13 settembre del 1972 sembrava essere una previsione molto poco ottimista. Anzi, alquanto pessimista. Erano tempi diversi e allora come oggi uno dei temi principali, parlando di economia nostrana, era il-Sud. Quella pagina, in questo nefasto anno, sta per concludere la propria previsione inesatta. Non per colpa di chi ha maturato quel pensiero sul gap‘solamente’ nel, ma per via di cicli economici che sono andati del tutto fuori rotta e ben distanti da quelle che, oggi, possiamo definire rosee aspettative. LEGGI ANCHE > Il titolo del Messaggero che gioca con il “paziente inglese” In edicola, la mattina del 13 settembre del 1972, sul Corriere della Sera era stato pubblicato questo articolo che, nella sua attualità non più attuale, voleva essere ...